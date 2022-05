Paris Sport Dimanches : Parc Martin Luther King Parc Martin Luther King Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Paris Sport Dimanches : Parc Martin Luther King Parc Martin Luther King, 22 mai 2022, Paris. Du dimanche 22 mai 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

dimanche

de 10h00 à 11h00

. gratuit

Rendez-vous au parc Martin Luther King pour des matinées sportives tous les dimanches matins à partir du 22 mai ! Quel que soit votre niveau, venez profiter de cours collectifs gratuits, ouverts à toute la famille et sans inscription préalable grâce à Paris Sport Dimanches, proposés dans 10 places et parcs. Au programme du parc Martin Luther King: Boxe Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur. Parc Martin Luther King 147 rue Cardinet 75017 Paris Contact :

BOXE FRANÇAISE BOXE FRANÇAISE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Martin Luther King Adresse 147 rue Cardinet Ville Paris lieuville Parc Martin Luther King Paris Departement Paris

Parc Martin Luther King Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Paris Sport Dimanches : Parc Martin Luther King Parc Martin Luther King 2022-05-22 was last modified: by Paris Sport Dimanches : Parc Martin Luther King Parc Martin Luther King Parc Martin Luther King 22 mai 2022 Parc Martin Luther King Paris Paris

Paris Paris