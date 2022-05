Paris Sport Dimanches : le programme des cours de sports gratuits Catégorie d’évènement: île de France

Paris Sport Dimanches reprend pour l’été 2022. Rendez-vous à partir du 22 mai, chaque dimanche, sur l’un des 10 lieux parisiens pour faire ou reprendre le sport dans la bonne humeur et être coaché par des sportifs du Comité national olympique du sport français. Et c’est gratuit ! Avant le brunch ou le pique-nique du dimanche, une petite séance de sport s’impose. Paris Sport Dimanches est accessible à tous les Parisiens·nes, seul, en groupe, ou en famille. C’est gratuit et sans inscription préalable, vous avez rendez-vous directement sur l’un des 10 points de rendez-vous pour une séance de sport d’une heure à 10h ou 11h le dimanche matin. Retrouvez tout le programme : Contact : https://www.paris.fr/pages/des-cours-collectifs-gratuits-avec-paris-sport-dimanche-6759

