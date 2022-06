« Paris Sport Dimanches » : initiation au Wing-Chun Square Léon Frapié Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Paris Sport Dimanches » : initiation au Wing-Chun Square Léon Frapié, 29 mai 2022, Paris. Du dimanche 29 mai 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

. gratuit sans inscription préalable grâce à Paris Sport Dimanches

Partez à la découverte du Wing-Chun dans le cadre de l’événement « Paris Sport Dimanches ». Pour qui ? Quel que soit votre niveau, venez profiter de cours collectifs gratuits, ouverts à toute la famille et sans inscription préalable grâce à Paris Sport Dimanches. Quelque soit votre âge, venez passez un bon moment avec nous, pas besoin d’être sportif ni combatif, le cours est adapté à tous. Qu’est-ce que le Wing-Chun ? D’après la légende, cet art martial serait né en Chine il y a 300 ans. (cliquez ici pour en savoir plus) Le Wing-Chun est un art martial chinois très connu pour sa rapidité et fluidité d’enchainement des mouvements. Toutes les distances de combats sont enseignées et travaillées, utilisant des techniques de pieds, poings, coudes, genoux, projections combat au sol, en tenant compte de l’espace environnant. Qui est votre intervenant ? Le Daï-Sifu Claude est un professeur diplômé d’Etat (DEJEPS) expert en Wing-Chun (7e DUAN), avec plus de 25 ans d’expérience dans l’enseignement, et plus de 50 ans de pratique des arts martiaux. Quand ? Retrouvez-nous tous les dimanches à partir du dimanche 29 mai jusqu’au dimanche 16 octobre 2022 de 11h à 12h. Où ? Rendez-vous sur la pelouse au centre du Square Léon Frapié. A apporter le jour J Venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur. Square Léon Frapié rue léon frapié 75020 Paris Contact : https://www.wingtsun-daisifuclaude.com/ 0667043906 daisifuclaude@gmail.com https://www.facebook.com/daisifu.claude/ https://www.facebook.com/daisifu.claude/

Chloé Gouiffé Square Léon Frapié, intervenants « Paris Sport Dimanche » pour le Wing-Chun et le Taï-Chi

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square Léon Frapié Adresse rue léon frapié Ville Paris lieuville Square Léon Frapié Paris Departement Paris

Square Léon Frapié Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Paris Sport Dimanches » : initiation au Wing-Chun Square Léon Frapié 2022-05-29 was last modified: by « Paris Sport Dimanches » : initiation au Wing-Chun Square Léon Frapié Square Léon Frapié 29 mai 2022 Paris Square Léon-Frapié Paris

Paris Paris