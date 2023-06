Cet évènement est passé Paris Sport Dimanches Fitness, place de la Bastille Place de la bastille Paris Catégories d’Évènement: ile de france

dimanche

de 11h00 à 12h00

dimanche

de 10h00 à 11h00

.Tout public. gratuit

Tous les dimanches à partir du 14 mai 2023, rendez-vous place de la Bastille au niveau de la colonne pour des matinées sportives ! La Fédération Française de Sports pour tous, vous propose 2 sessions de fitness, tous les dimanches matins du 14 mai au 15 octobre 2023. Rendez-vous devant la Colonne de Juillet à 10h et à 11H pour se mettre en forme sur l’une des plus belles places de la Capitale. Conseil :

venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre

bonne humeur. IMPORTANT Lancement dimanche 14 mai

Pas de Paris Sport Dimanche dimanche 21 mai

Reprise le dimanche 28 mai Place de la bastille Place de la bastille 75012 Paris Contact : https://www.sportspourtous.org/ https://www.facebook.com/FederationSportspourTous/ https://www.facebook.com/FederationSportspourTous/

