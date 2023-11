Cet évènement est passé Paris sport dimanches : faites du sport gratuitement dans tout Paris ! Catégorie d’Évènement: ile de france Paris sport dimanches : faites du sport gratuitement dans tout Paris !, 22 octobre 2023, . Du dimanche 22 octobre 2023 au dimanche 12 mai 2024 :

Paris Sport Dimanches, c’est toute l’année l’occasion de pratiquer du sport gratuitement, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de Paris. Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée ! Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s les habitant·e·s de Paris, que vous veniez seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 11h ou de 11h à 12h, le dimanche. Cet événement a lieu chaque dimanche de l’année, avec deux programmes disponibles dans 19 parcs, jardins ou places de la capitale. De mai à octobre, les séances sont encadrées par des entraîneur·e·s sportif·ve·s du Comité national olympique du sport français (CNOSF) et des fédérations affiliées. De octobre à mai, les cours sont dirigés par les éducateur·trice·s sportif·ve·s de la Ville de Paris. En résumé : – Paris Sport Dimanches est accessible à tous les Parisiens, seul.e, en groupe ou en famille.

– Tous les dimanches de l’année

– Dispositif gratuit et sans inscription Ville de Paris Contact : https://www.paris.fr/pages/des-cours-collectifs-gratuits-avec-paris-sport-dimanche-6759

