Paris Sport Dimanches Course Orientation, Parc de la Villette Parc de la Villette Paris, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 24 septembre 2023

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 10 septembre 2023

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 23 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous au parc de la Villette pour des matinées sportives tous les dimanches matins à partir du 14 mai 2023 !

Quel que

soit votre niveau, venez profiter de cours collectifs gratuits, ouverts à toute

la famille et sans inscription préalable grâce à Paris Sport Dimanches,

proposés dans 10 places et parcs.

Rendez-vous au niveau de la petite folie (17)

Au programme

du parc de la Villette

Course d’orientation avec la Fédération Française de course d’orientation.

Conseil :

venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre

bonne humeur.

POINT DE RENDEZ-VOUS AU PARC LA VILLETTE :

Rendez-vous au niveau de la folie (P5), côté Prairie du Cercle Sud, à mi-chemin des 2 ponts permettant de franchir le canal, côté porte de Pantin.

La course d’orientation, c’est quoi ?

Une carte spéciale d’orientation, une boussole et c’est parti pour une activité sportive de plein air, un défi mental praticable par tous !

Sport pour tous par excellence, la Course d’Orientation (CO pour les initiés !) offre de belles opportunités de loisirs, de réflexion et de compétition pour les plus athlétiques. Seul ou en famille, des enfants aux vétérans, tout le monde trouvera son bonheur : celui de se promener en pleine nature ou en milieu urbain, découvrir son territoire, trouver les balises, ou courir le plus vite possible sur un parcours adapté.

La Course d’Orientation s’adresse également aux personnes en situation de handicap avec des parcours identiques ou adaptés selon le cas. Ainsi tout le monde peut profiter pleinement de notre sport et son stade : la nature.

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris

Contact : https://www.ffcorientation.fr/

CNOSF