Paris Sport Dimanches basket 3×3, Serrurier Terrain de Basket-ball 3*3 Serurier Paris, 14 mai 2023, Paris.

Du dimanche 28 mai 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

dimanche

de 10h00 à 11h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous sur le terrain de sport Serrurier pour faire du basket 3×3 Serrurier tous les dimanches matins à partir du 14 mai 2023 !

Le Comité De Paris de Basket vous propose du dimanche 14 mai au dimanche 15 octobre, de venir découvrir le basket 3×3, nouvelle discipline olympique depuis les Jeux de Tokyo 2020.

Chaque dimanche matin, 2 sessions à 10h et 11H vous sont proposées quelque soit votre niveau.

Infos pratiques : terrain de sport Serrurier : 18 boulevard Serrurier, 75019 Paris

Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

IMPORTANT :

Lancement le dimanche 14 mai.

Pas de Paris Sport Dimanches le dimanche 21 mai (week-end de l’Ascension).

Reprise le dimanche 28 mai.

C’est quoi le basket 3×3 ?

Le 3×3 est considéré comme le sport co urbain numéro 1 au monde. Le 3×3 est suffisamment simple et flexible pour être joué partout et par tout le monde. Un panier, un demi-terrain et 6 joueurs suffisent. Les équipes sont constituées pour un match, pour un tournoi ou plus ! Il demande des qualités d’explosivité ainsi qu’une gestuelle précise et maîtrisée.

Terrain de Basket-ball 3*3 Serurier 29 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : https://basket75.com/ https://www.facebook.com/ComiteParisBasket/ https://www.facebook.com/ComiteParisBasket/ https://www.paris.fr/pages/des-cours-collectifs-gratuits-avec-paris-sport-dimanche-6759

