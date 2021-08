Paris Sport & Danse Paris Stage Hip Hop avec SPIDERSALAH Sport & Danse Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage Hip Hop avec SPIDERSALAH Sport & Danse, 18 août 2021 17:30, Paris. 18 – 20 août Ouvert à tous ! 15€/cours http://www.parisdanceschool.com, parisdanceschool@gmail.com, 0781941630 3 jours exceptionnels avec SPIDERSALAH une légende de la danse Hip Hop ??WORKSHOP avec SPIDERSALAH réserve vite ta place !

Nous avons un incroyable talent, un artiste, un professeur avec un grand savoir, d’une générosité sans limite… Toi aussi il t’a fait rêver, il t’a mis des paillettes dans les yeux✨✨ alors il te reste une chose venir vivre 3 jours exceptionnels avec SPIDERSALAH – Salah Benlemqawanssa. ?Stage ouvert à tous ! Ce qui est rare s’apprécie plus.

Information/Inscritpion au 07 81 94 16 30 ou sur place 30 minutes avant le cours (attention la réservation est conseillée). Sport & Danse 40, Rue Quincampoix 75004 PARIS 75004 Paris Paris mercredi 18 août – 17h30 à 19h00

jeudi 19 août – 17h30 à 19h00

vendredi 20 août – 17h30 à 19h00

Détails Heure : 17:30 - 19:00 Catégorie d'évènement: Paris