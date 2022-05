“Au fil du temps…” Sculpture François Weil de Galerie SpArtS SpArtS gallery Paris Catégorie d’évènement: Paris

“Au fil du temps…” Sculpture François Weil de Galerie SpArtS SpArtS gallery, 22 juin 2019 14:30, Paris. 22 juin – 13 juillet 2019 Sur place gratuit http://www.spartsgallery.com/ Exposition Sculpture 13 juin 13 juillet 2019 “Au fil du temps…” François Weil Oeuvres récentes exposition 13 juin 13 juillet 2019 « Le réel n’est pas figé, la matière n’est jamais immuable, ils entretiennent toujours un rapport au temps » « Au fil du temps » insinue non seulement le temps accumulé dans la pierre mais aussi 15 ans de relation avec la galerie Sparts et l’artiste François Weil. François Weil s’est inspiré de sa visite à Carrare, il a de ce fait pris une direction dans ses recherches créatrices et artistique qui l’a amené à animer des minéraux. Il espère que l’on peut trouver une autre valeur de l’homme dans la nature dans ce lien inévitable. La vie du minéral donc est incarnée par la danse silencieuse de toutes les formes, couleurs et tailles à l’aide du métal. L’artiste nous laisse contempler la beauté naturelle de la matière brute, et ainsi de la montrer et de la garder l’esprit. Cette variation de Sisyphe permet d’observer la vitalité de chaque pierre et de retrouver l’existence dans la reprise de mouvement.C’est dans cette optique que nous vous invitons à imaginer l’origine du minéral. Comment ce souffle de vent a touché la pierre ? Combien de gouttes de pluie l’ont taillé « au fil du temps » ? Mira Shin Galerie SpArtS 41, rue de Seine Dans la Cour 75006 Paris mardi – samedi 14h30 -19h30, le matin sur RDV. Tel : 01 43 26 05 44. mail : contact@spartsgallery.com web : http://www.spartsgallery.com/ http://www.fondationarp.org/ SpArtS gallery 41 Rue de Seine dans la cour 75006, Paris 75006 Paris Paris samedi 22 juin 2019 – 14h30 à 20h30

mardi 25 juin 2019 – 14h30 à 20h30

mercredi 26 juin 2019 – 14h30 à 20h30

jeudi 27 juin 2019 – 14h30 à 20h30

vendredi 28 juin 2019 – 14h30 à 20h30

samedi 29 juin 2019 – 14h30 à 20h30

mardi 2 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

mercredi 3 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

jeudi 4 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

vendredi 5 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

samedi 6 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

mardi 9 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

mercredi 10 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

jeudi 11 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

vendredi 12 juillet 2019 – 14h30 à 20h00

samedi 13 juillet 2019 – 14h30 à 20h30

Détails Heure : 14:30 - 20:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu SpArtS gallery Adresse 41 Rue de Seine dans la cour 75006, Paris Ville Paris lieuville SpArtS gallery Paris Departement Paris

SpArtS gallery Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“Au fil du temps…” Sculpture François Weil de Galerie SpArtS SpArtS gallery 2019-06-22 was last modified: by “Au fil du temps…” Sculpture François Weil de Galerie SpArtS SpArtS gallery SpArtS gallery 22 juin 2019 14:30 Paris SpArtS gallery Paris

Paris Paris