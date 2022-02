Paris sous l’Occupation : restrictions, résistances et persécutions Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Paris sous l’Occupation : restrictions, résistances et persécutions Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin, 25 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 mars 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme Le musée permet aux visiteur.es de découvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à Paris et dans la France libre, au travers des parcours de Jean Moulin et du général Leclerc. Une conférencière vous présente le contexte de l’Occupation et des objets et archives témoignant de la persécution des Juifs à Paris durant cette période. Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy Paris 75014 Contact : https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/ Date complète :

2022-03-25T16:00:00+01:00_2022-03-25T17:30:00+01:00

LAPI / Roger-Viollet

