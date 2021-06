Paris Square Séverine Paris Paris sous les étoiles Square Séverine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rejoignez-nous pour une nouvelle soirée de #ParisSousLesÉtoiles ! Nous vous attendons à partir de 21h au Square Séverine dans le 20e pour observer la voûte céleste en compagnie de nos animateurs ! Les montreurs du ciel de l’AFA pointeront lunettes et télescopes vers le ciel étoilé à l’abri des lumières dans les parcs. Les parisiennes, parisiens, petits ou grands, seul(e) ou en famille, pourront contempler aux télescopes les planètes, observer des cratères lunaires, découvrir la couleur des étoiles ou encore identifier les constellations… En partenariat avec la Ville de Paris Information spéciale [Covid-19] : Les masques sont imposés au public. Les animateurs se réserveront le droit de refuser l’accès aux télescopes s’ils estiment que les précautions sanitaires ne sont pas respectées Événements -> Festival / Cycle Square Séverine 7, rue Le Vau Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (201m) 3 : Gallieni (479m)

Contact :Association Française d’astronomie 0145898144 https://www.afastronomie.fr/paris https://www.facebook.com/events/314398830356682/?ref=newsfeed Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Insolite;Ados;Les Nuits;Plein air;En famille;Enfants

