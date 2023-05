« Paris sous les étoiles », pour observer la voie lactée dans les parcs et jardins parisiens Catégorie d’Évènement: ile de france « Paris sous les étoiles », pour observer la voie lactée dans les parcs et jardins parisiens, 8 juillet 2023, . Du samedi 08 juillet 2023 au samedi 09 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

À l’occasion de l’ouverture nocturne de certains parcs et jardins parisiens, l’Association française d’astronomie organise pendant tout l’été un marathon de 21 soirées d’observation gratuites. C’est quoi ? 21 dates tout au long de l’été dans 18 parcs différents dans Paris, ouverts la nuit ! 12 arrondissements de la ville couvert par l’évènement. 3 nouveaux parcs explorés cette année ! Pourquoi ? Observer le ciel nocturne de Paris (oui, c’est possible !)

Découvrir l’histoire de nos constellations

L'équipe d'animation de l'association française d'astronomie… vous attend nombreuses et nombreux !

Dans 18 parcs parisiens pour plus de 20 dates !

Contact : https://www.afastronomie.fr/paris
0658313353
m.gourmez@afastronomie.fr
https://www.facebook.com/afastronomie
https://www.afastronomie.fr/paris

Paris