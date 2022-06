Paris sous les étoile – édition 2022 Catégorie d’évènement: île de France

Paris sous les étoile – édition 2022, 8 juillet 2022, . Du vendredi 08 juillet 2022 au samedi 03 septembre 2022 :

. gratuit

Paris sous les étoiles, c’est reparti ! A l’occasion de l’ouverture nocturne de certains Parcs et Jardins parisiens, l’Association Française d’Astronomie avec le soutien de la Ville de Paris organise durant tout l’été un marathon de 20 soirées d’observation gratuites ouvertes à toutes et tous. Tout au long de l’été 2022, l’association française d’astronomie en partenariat avec la mairie de Paris relance son action Paris sous les étoiles. C’est quoi ? 20 dates tout au long de l’été dans 15 parcs différents dans Paris, ouverts la nuit ! Pourquoi ? – Observer le ciel nocturne de Paris (Oui c’est possible !) – Découvrir l’histoire de nos constellations – Découvrir du matériel d’observations Avec qui ? L’équipe d’animation de l’association française d’astronomie ! On vous attend nombreuses et nombreux ! Contact : https://www.afastronomie.fr https://www.facebook.com/afastronomie https://www.facebook.com/afastronomie

AFA/CécileHébrard Affiche H 2022 – PSE

