Paris Soul Fest La Place Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 23 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

.Tout public. payant

Du 23 au 24 novembre 2023, La Place et la chanteuse américaine China Moses présentent la première du festival « Paris Soul Festival », entièrement dédié à la musique et la culture Soul.

La Soul musique est universelle, elle fédère au travers des époques et des générations. Ses sonorités populaires sont nées de la fusion de jazz, du gospel, du Rnb et du blues. Dans les années 60/70, elle est devenue également la Bande Originale de la communauté afro-américaine et sa lutte pour ses droits civiques. La musique soul marque un tournant sociétal par ses sons, ses rythmes, son style vestimentaire, son graphisme, un ensemble culturel influant à travers le monde. Nos coeurs, nos corps grooverons longtemps aux sons cuivrés du rythme et des voix souls.

Jeudi 23 novembre

Talk “L’excellence de la Soul” avec Belkacem Meziane et JP Mano

18h30 – 19h45 | Bar de La Place [gratuit – accès libre]

DJ Set par Lyngo Lyngo

19h45 – 20h15 | Salle de concert

“Soul Samplé” par Vincent Charrue, Vincent Tortiller, Mathias Di Giusto et Pierre Gibb

20h15- 21h00 | Salle de concert

DJ Set par Lyngo Lyngo

21h00 – 21h30 | Bar de La Place

Concert Sly Johnson

21h30 – 23h00 | Salle de concert

Vendredi 24 novembre

Projection du documentaire WattStaxs, écrit et réalisé par Mel Stuart

19h00 – 20h45 | Grand Studio Léo Ferré | billetterie payante (10€)*

*mise en vente prochaine, l’accès au film ne donne pas accès aux concerts

Sankofa Soul Chorale

20h30 – 21h00 | Salle de concert

Concert China Moses

21h20 – 22h50 | Salle de concert

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/date/paris-soul-fest/ https://link.dice.fm/paris-soul-fest

Hachim Bahous