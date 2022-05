Conférence grand public : Paris sous nos pieds : la géologie, actrice méconnue du quotidien Société Géologique de France, Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence grand public : Paris sous nos pieds : la géologie, actrice méconnue du quotidien Société Géologique de France, Paris, 20 mai 2022 18:00, Paris. Vendredi 20 mai, 18h00 Sur place Entrée gratuite evenementiel@geosoc.fr Venez découvrir les sous-sols de Paris à notre conférence dans le 5ème arrondissement ! Florence Quesnel, géologue de profession et animatrice de l’évènement, vous fera découvrir la Géologie. Date(s) : Vendredi 20 mai Horaires : 18:00 / 19:00 – Durée : 01h00 Comment s’inscrire : Par email à evenementiel@geosoc.fr et/ou par téléphone au 01.43.31.77.35 Inscription obligatoire : Oui Courte présentation de l’évènement : À l’heure où le numérique prend une place prépondérante, certaines nécessités existentielles restent prioritaires, telles que se nourrir, se loger, disposer d’énergie pour l’industrie, les transports et pour chauffer ou refroidir l’habitat, considérations qui amènent à ces questions : Qu’y-a-t-il sous nos pieds ? Comment accède-t’on à cette information ? Depuis quand se pose-t’on cette question et pourquoi ? Quelles ressources et enjeux sont directement liés à notre sous-sol ?Quelles implications cette connaissance a-t’elle dans nos vies ?Est-elle importante ? Peut-on s’en passer ? Autrement dit, à quoi cela sert-il de connaître cette information dans la vie quotidienne ? Lors de cette conférence, les documents qui permettent de découvrir la géologie du sous-sol parisien et francilien seront présentés. Les méthodes mises en œuvre pour les réaliser seront expliquées, depuis les premières observations, cartes et coupes géologiques jusqu’aux modèles géologiques 3D. Organisé par : BRGM (Service géologique national) avec le concours de la SGF Intervenant(s) : Florence QUESNEL Accessible gratuitement : Oui Public visé : Tout public Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non Information complémentaire : Lieu du RDV : Société Géologique de France – Salle Van Straelen Adresse :

