IA dans l’industrie Société des ingénieurs Arts et Métiers Paris, lundi 22 janvier 2024.

C’est une opportunité unique pour à la fois découvrir et approfondir selon plusieurs secteurs une thématique d’actualité dans le monde professionnel avec un angle pragmatique, cher aux Gadzarts, et basé sur le retour d’expérience de nombreux experts du domaine. La thématique de ce premier cycle : l’Intelligence Artificielle. Que tu sois novice, sachant sur le domaine, voire expert, tu auras des choses à apprendre !

Sur l’année 2023, beaucoup de révolutions ont eu lieu avec notamment le champ des Generative IA (ex. Chat GPT, Bard, etc.). Mais depuis déjà de nombreuses années, l’Intelligence Artificielle est déployée dans de nombreuses industries afin de gagner aussi bien en performance, en qualité et aussi proposer de nouvelles solutions au sein des produits industriels.

L’objectif de ce cycle de conférence est de présenter un panorama large de cas d’usage matures (min 1 an d’usage industriel) mettant en jeu de l’IA dans différentes industries, avec des chiffres à l’appui, aussi bien sur les gains, la mise en place, mais aussi des témoignages sur les mises en œuvre afin de vous faire bénéficier de l’expérience d’experts du sujet.

Société des ingénieurs Arts et Métiers 9 Av. d’Iéna 75116 Paris Quartier de Chaillot Paris 75116