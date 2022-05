Cours Shibari Tous Niveaux Paris par Seb Kinbaku Shibari School Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cours Shibari Tous Niveaux Paris par Seb Kinbaku Shibari School Paris, 13 octobre 2019 10:00, Paris. Dimanche 13 octobre 2019, 10h00 Sur place A partir de 29 euros / couple https://www.billetweb.fr/cours-de-shibari-special-harnais-de-buste Apprendre le shibari avec Seb Kinbaku & Malice à la Shibari School Paris / Cours de shibari Tous Niveaux spécial Harnais de buste COURS SHIBARI PARIS Special Harnais de buste SEB KINBAKU & MALICE Rendez-vous dimanche 13 Octobre de 10h à 13h à la Shibari School Paris 3 rue de l’Est, Paris 20. Pour ce premier cours de Shibari Tous Niveaux de l’année, nous vous proposons d’apprendre et (ou) de vous perfectionnez sur le Harnais Buste (TAKAKOTE). Nous allons voir ensemble toutes les bases et variantes de cette figure incontournable du kinbaku. Au programme du cours de shibari : Notre vision du shibari

Un rappel des règles de sécurité dans les cordes

Un rappel des noeuds de bases de shibari

L’étude des différents harnais bustes

La correction individuelle durant tout le cours

Echange et reponses à vos questions

Démonstration de shibari Nos ateliers de shibari collectifs sont uniquement réservés aux binômes. *** NUDITE INTERDITE *** Shibari School Paris 3 rue de l’Est Paris 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris dimanche 13 octobre 2019 – 10h00 à 14h00

