Cours débutant de shibari à Paris avec Seb Kinbaku / Shibari School Paris Shibari School Paris, 15 septembre 2019 10:00, Paris. Dimanche 15 septembre 2019, 10h00 Sur place 29 euros par couple https://www.billetweb.fr/initiation-au-shibari-avec-seb-kinbaku-a-la-shibari-school-paris Cours de shibari débutant avec Seb Kinbaku et Malice à la Shibari School Paris Initiation et découverte du shibari avec Seb Kinbaku et Malice => INSCRIPTION EN LIGNE Rendez-vous dimanche 15 septembre de 10h à 13h à la Shibari School Paris C’est le moment pour vous initiez au bondage japonais en toute sécurité dans une ambiance bonne enfant avec Seb Kinbaku et sa partenaire Malice. Au programme de ce cours débutant de shibari : – Présentation et histoire de bondage japonais – Les règles de sécurité dans les cordes – L’apprentissage des noeuds de bases de shibari – L’étude de figure simple emblatique du shibari – La correction individuelle durant tout le cours – Echange et reponses à vos questions – Démonstration de shibari Nos cours de shibari collectifs sont uniquement réservés aux binômes. *** Vous souhaitez découvrir et apprendre le shibari mais vous n’avez pas de binôme pour suivre un cours collectif ? Vous avez accès au COURS PRIVE DE SHIBARI que dispense Seb Kinbaku au Kinbaku nest Paris (Paris 16). *** La pratique du bondage japonais commence par avoir ses propres cordes de shibari en jute ou en chanvre. La Boutique du Shibari vous propose un large choix d’équipements et d’accessoires à des prix abordables. Shibari School Paris 3 rue de l’Est Paris 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris dimanche 15 septembre 2019 – 10h00 à 14h00

