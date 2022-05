Cours de shibari débutant avec Seb Kinbaku et Malice à la Shibari School Paris. Dimanche 17 Novembre 2019 Shibari School Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cours de shibari débutant avec Seb Kinbaku et Malice à la Shibari School Paris. Dimanche 17 Novembre 2019 Shibari School Paris, 17 novembre 2019 10:00, Paris. Dimanche 17 novembre 2019, 10h00 Sur place A partir de 29€ /couple https://shibari-artist.com/atelier-shibari-paris-worshopshibari/ Cours Shibari Spécial Débutant avec Seb Kinbaku à la Shibari School Paris Découverte et Initiation au Shibari avec Seb Kinbaku et Malice Dimanche 17 Novembre de 10h à 13h à la Shibari School Paris ****** RESERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE ****** Rejoignez-nous à la Shibari School Paris pour un cours Découverte et Initiation au shibari avec Seb Kinbaku et sa partenaire Malice. Dans une grande salle de dance lumineuse de 10h à 13h nous allons vous partagez notre passion pour le bondage japonais (le Kinbaku). Dans une ambiance détendue et bienveillante, nous vous apprendrons les bases de techniques et sécurités pour pratiquer librement le shibari par la suite. Ce cours est spécialement réservé au GRANDS DEBUTANTS souhaitant acquérir des bonnes bases et pratiquer en sécurité. ————————————————————————————- *** Inscription en couple OBLIGATOIRE / Nudité INTERDITE *** ————————————————————————————- ****** RESERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE ****** Shibari School Paris 3 rue de l’Est Paris 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris dimanche 17 novembre 2019 – 10h00 à 14h00

