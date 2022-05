Atelier shibari spécial “Contraintes de Jambes” avec Seb Kinbaku à la Shibari School Paris Shibari School Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier shibari spécial “Contraintes de Jambes” avec Seb Kinbaku à la Shibari School Paris Shibari School Paris, 15 décembre 2019 10:00, Paris. Dimanche 15 décembre 2019, 10h00 Sur place 29 euros par couple https://shibari-artist.com, https://www.billetweb.fr/cours-de-shibari-special-contrainte-de-jambes Cours shibari spécial “Contraintes de Jambes” avec Seb Kinbaku et Malice à la Shibari School Paris Cours de Shibari Spécial Contraintes de Jambes Dimanche 15 Décembre de 10h à 13h à la Shibari School Paris Retrouvez Seb Kinbaku et Malice pour un cours de shibari à thème. Pour ce 2ieme cours de l’année nous avons choisi les Contraintes de Jambes comme sujet à dévelloper pendant cet atelier de shibari de 3h. Shibari School Paris 3 rue de l’Est Paris 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris dimanche 15 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

Détails Heure : 10:00 - 13:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Shibari School Paris Adresse 3 rue de l'Est Paris Ville Paris lieuville Shibari School Paris Paris Departement Paris

