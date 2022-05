Atelier Shibari Débutant Paris par Seb Kinbaku & Malice Shibari School Paris, 15 mars 2020 10:00, Paris.

Dimanche 15 mars 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30 Sur place Inscription en ligne OBLIGATOIRE seb.kinbaku@gmail.com, https://shibari-artist.com, https://shibari-artist.com/boutique-shibari/, https://www.billetweb.fr/cours-initiation-au-shibari-par-seb-kinbaku

Apprendre l’art du shibari avec Seb Kinbaku et Malice à la Shibari School Paris

Depuis 2014, les ateliers shibari de Seb Kinbaku et Malice sont pour tous les couples qui souhaitent découvrir et apprendre l’art du shibari en toute sécurité, d’une façon simple, ludique et dans une ambiance agréable.

Dans cet atelier de bondage japonais, vous apprendrez toutes les bases importantes pour pratiquer le kinbaku librement et en sécurité dans votre intimité.

En fin de cours, nous vous présenterons une performance de shibari afin que de découvrir l’art de la suspension et de mieux comprendre la communication non verbale possible lors d’une session.

Vous êtes novices et vous n’avez pas encore de cordes de shibari ? Vous avez la possibilité de réservez vos cordes en jute naturelle directement lors de l’inscription ou d’acheter indépendament sur la Boutique du Shibari

Shibari School Paris 3 rue de l’Est Paris 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris

dimanche 15 mars 2020 – 10h00 à 10h30

dimanche 15 mars 2020 – 10h30 à 11h00

dimanche 15 mars 2020 – 11h00 à 11h30

dimanche 15 mars 2020 – 11h30 à 12h00

dimanche 15 mars 2020 – 12h00 à 12h30

dimanche 15 mars 2020 – 12h30 à 13h00