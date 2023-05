« Paris Sème » : des graines de plantes locales distribuées sur les rives de Seine ! Berges de Seine, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Le 13 mai, sur les berges de Seine situées au niveau de l’Hôtel de Ville, l’opération « Paris Sème » vous propose de végétaliser la ville ! Venez y récupérer vos graines de plantes locales au cours d’une journée ponctuée d’animations autour de la nature en ville, de l’agriculture urbaine et des métiers qui lui sont liés !

Distribution de sachets de graines

Le mélange de graines de plantes sauvages d’Île-de-France distribuées favorise la faune locale en lui fournissant nourriture et abris. En retour, la faune rend service au végétal par la pollinisation et la dispersion des graines : une interdépendance essentielle à la biodiversité. Floraison cette année pour les annuelles (A), et l’année prochaine et les suivantes pour les vivaces (V).

Liste des plantes :

Matricaire Camomille (Matricaria chamomilla) (A)

Bleuet (Centaurea cyanus) (A)

Coquelicot (Papaver rhoeas) (A)

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) (V)

Achillée millefeuille (Achillea millefolium) (V)

Mauve musquée (Malva moschata) (V)

Petite pimprenelle (Poterium sanguisorba) (V)

Origan commun (Origanum vulgare) (V)

Souci des champs (Calendula arvensis) (A)

Knautie des champs (Knautia arvensis) (V)

Le programme de la journée sur les berges de Seine

Un stand formation et recrutement sur les métiers autour de la nature

Un stand sur les dispositifs de participation citoyenne

Des stands associatifs (Fondation pour la Nature et l’Homme, Noé, CPN Val de Seine, Plante et Cité, SNHF)

Un stand de l’école Du Breuil

Une animation d’information sur la collecte des déchets organiques et le compost

Stands d’Eau de Paris et de l’Agence Parisienne pour le Climat

Ludothèque mobile et fanfare

Présentation des enjeux d’une agriculture durable par la ferme de la ville de Paris et des Parisculteurs (dégustations de produits issus de l’alimentation durable).

Des animations auront également lieu à l’Académie du Climat :

Berges de Seine au niveau de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact : https://www.paris.fr/

Joséphine Brueder / Ville de Paris Paris Sème