Paris s’anime et fête les Jeux Stade Louis Lumière Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 11h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

A 100 jours des Jeux, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris et les équipes d’animation de ses centres Paris Anim’ et Espaces Paris Jeunes vous invitent à «Paris s’anime et fête les Jeux», une journée d’animations sportives, culturelles et d’information clôturée par un concert !

ENTRE 11 H ET 18 H : ANIMATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

Handisports avec 60 mètres, boccia avec la fédération handisports,

Basket 3×3, tennis de table, laser run, breakdance,

Sports en réalité virtuelle,

Expositions sportives et fresque participative,

Atelier cirque.

ENTRE 11 H ET 18 H : VILLAGE INFORMATION

Rencontre avec les centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes,

Présentation des dispositifs d’aide de la Ville de Paris pour les jeunes,

Orientation professionnelle (casques de VR, CV-LM) et offres d’emploi pour les jeunes,

Animations sur les Jeux Olympiques et Paralympiques,

Animations santé, bien-être, santé mentale, santé sexuelle.

DE 14 H – 15 H : INITIATION ET REPETITION DE LA « DANSE DES JEUX »

DE 16H30 – 17H : FLASHMOB DE LA « DANSE DES JEUX », DEMONSTRATION DE BREAKDANCE

DE 17 H – 19 H : BATTLES DE BREAKDANCE

DE 19 H – 21 H : CONCERT DE JEUNES TALENTS PARISIENS en partenariat avec Place to Be

RESTAURATION SUR PLACE

Stade Louis Lumière 30 rue louis lumiere 75020

Contact :

Ville de Paris