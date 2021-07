Paris Salle Wagram Paris Concert symphonique | Périples nordiques Salle Wagram Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert symphonique | Périples nordiques Salle Wagram, 13 février 2022 16:00, Paris. Dimanche 13 février 2022, 16h00 Cat.1 : 30€ | Cat.2 : 18€ | Réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41712-periples-nordiques Vivez l’expérience du symphonique ! Byström, Sibelius, Stenhammar, Grieg… BYSTRÖM Persuasion SIBELIUS 2 Humoresques pour violon et orchestre, op.87 4 Humoresques pour violon et orchestre, op.89 STENHAMMAR Florez och Blanzeflor, ballade pour baryton et orchestre GRIEG Peer Gynt, suites 1 & 2 Nous prendrons cette fois la direction du Nord de l’Europe pour y découvrir une compositrice d’aujourd’hui, la Suédoise Britta Byström, à travers une pièce orchestrale vive et colorée intitulée Persuasion. Vous entendrez également l’intégrale des Humoresques pour violon et orchestre du Finlandais Jean Sibelius. Ces pièces constituent un véritable ensemble de bijoux musicaux d’une variété et d’une inventivité remarquables. Pour conclure cette première partie, enfin, retour en Suède avec un compositeur encore trop rarement joué sous nos latitudes : Wilhelm Stenhammar. Vous pourrez entendre sa ballade Florez och Blanzeflor pour baryton et orchestre, romantique illustration musicale du conte médiéval Floire et Blancheflor, lui-même inspiré d’un conte des Mille et une Nuits. Nous nous transporterons ensuite en Norvège pour y retrouver les deux suites de Peer Gynt, dont le succès ne s’est pas démenti depuis plus de 150 ans. ORCHESTRE COLONNE ÉRIC LACROUTS · Violon FÉLIX MERLE · Baryton MARC KOROVITCH · Direction Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, Ile-de-France 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris dimanche 13 février 2022 – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Wagram Adresse 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, Ile-de-France Ville Paris lieuville Salle Wagram Paris