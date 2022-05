Concert symphonique | L’Amour… la Mer Salle Wagram, 11 octobre 2020 16:00, Paris.

Vivez l’expérience du symphonique !

FAURÉ · Pelléas et Mélisande

KREMSKI · Le Grand Yacht Despair

D’INDY · Lied pour violoncelle et orchestre

CHAUSSON · Poème de l’Amour et de la Mer

Ce concert s’ouvrira avec un des chefs-d’oeuvre de la musique française de la fin du 19ème siècle, le Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré.

Cette bouleversante musique de scène pour la pièce de Maeterlinck sera suivie, en hommage au grand compositeur et pianiste Alain Kremski-Petitgirard, par sa cantate Le grand Yacht Despair (texte de Loys Masson), qui lui valut le Premier Grand Prix de Rome en 1962 à vingt-deux ans à peine. Nicolas Rivenq, baryton, et Guillaume Dussau, basse, seront en compagnie de l’auteur et metteur en scène Tristan Petitgirard, neveu du compositeur, qui tiendra la partie du récitant.

Laurent Petitgirard dirigera ensuite Marie-Claude Bantigny, violoncelle solo de l’Orchestre Colonne, dans le Lied pour violoncelle et orchestre de Vincent d’Indy, suivi du splendide Poème de l’Amour et de la Mer d’Ernest Chausson (textes de Maurice Bouchor), interprété par le jeune ténor Yoann Le Lan, titulaire de nombreux prix nationaux et déjà à l’affiche de plusieurs grandes maisons d’opéra.

Ce concert bénéficie d’un soutien exceptionnel de l’Académie des Beaux-Arts, qui a décerné les Prix de Rome jusqu’en 1968.

MARIE-CLAUDE BANTIGNY · Violoncelle

TRISTAN PETITGIRARD · Narrateur

GUILLAUME DUSSAU · Basse

YOANN LE LAN · Ténor

NICOLAS RIVENQ · Baryton

LAURENT PETITGIRARD · Direction

