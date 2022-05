Concert symphonique | La Fête ! Salle Wagram Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert symphonique | La Fête ! Salle Wagram, 15 novembre 2020 16:00, Paris. Dimanche 15 novembre 2020, 16h00 Sur place 30€ (Catégorie 1), 18€ (Catégorie 2), 10€ (Tarif réduit) https://www3.aparteweb.com/awprod/COLONNE/AWCategoriesvenueCanvas.aspx?S=1&INS=COLONNE&CAT=116&SEA=197&FLAG=17424&SECUR2=495552505267797679787869&LNG=FR, 01 42 33 72 89, reservation@orchestrecolonne.Fr Vivez l’expérience du symphonique ! GOULET · Le Basson fait son cirque

OFFENBACH · La Belle Hélène (extraits)

BIZET · Symphonie en ut Sous la baguette de Jean-Michel Ferran, ce concert débutera très joyeusement avec Le Basson fait son Cirque du compositeur canadien Maxime Goulet. De façon originale et figurative, ces numéros d’adresse, de charme, ou de force mettront en scène cet instrument méconnu. Ils seront exécutés par Florence Hamel, basson-solo de l’Orchestre de Dijon-Bourgogne.

Viendront ensuite, toujours aussi loufoques, quelques-uns des airs les plus célèbres de la Belle Hélène de Jacques Offenbach, interprétés par la soprano Laure Poissonnier, issue de l’Académie de l’Opéra National de Paris, et le ténor Sébastien Obrecht, lauréat du concours Armel Opéra 2013.

Oeuvre remplie d’une fraîche bonne humeur, la symphonie en ut de Georges Bizet, qu’il composa à l’âge de dix-sept ans, sera interprétée en deuxième partie par l’Orchestre Colonne. SÉBASTIEN OBRECHT · Ténor

LAURE POISSONNIER · Soprano

FLORENCE HAMEL · Basson

JEAN-MICHEL FERRAN · Direction Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris dimanche 15 novembre 2020 – 16h00 à 17h30

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Wagram Adresse 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris Ville Paris lieuville Salle Wagram Paris Departement Paris

Salle Wagram Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert symphonique | La Fête ! Salle Wagram 2020-11-15 was last modified: by Concert symphonique | La Fête ! Salle Wagram Salle Wagram 15 novembre 2020 16:00 Paris Salle Wagram Paris

Paris Paris