Concert symphonique | Échappées Belles Salle Wagram, 10 avril 2022 16:00, Paris. Dimanche 10 avril 2022, 16h00 Cat.1 : 30€ | Cat.2 : 18€ | Réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41718-echappees-belles Vivez l’expérience du symphonique ! Lemaître, Saint-Saëns, Satie, Roussel, Grandval… LEMAÎTRE

Concerto pour violoncelle «Horizons réflexes» SAINT-SAËNS

Havanaise, op.83

Romance en ut, op.48 SATIE (ORCH.DEBUSSY)

Deux Gymnopédies ROUSSEL

Le Festin de l’Araignée, fragments symphoniques GRANDVAL

Ronde de nuit Ce concert nous fera entendre la célèbre Havanaise de Saint-Saëns, accompagnée de sa Romance pour violon, que «même ceux qui ne connaissent pas reconnaîtront» comme le disait le violoniste Jacques Thibaud. Suivront les célèbres Gymnopédies d’Erik Satie dans la subtile orchestration de Claude Debussy. Nous donnerons également Horizons réflexes, le concerto pour violoncelle et orchestre composé par Dominique Lemaître sous l’inspiration de la poésie d’Alexis Pelletier. Vous pourrez aussi découvrir la délicieuse Ronde de nuit de Clémence de Grandval, une grande compositrice française du XIXe siècle injustement oubliée et pourtant défendue en son temps par Saint-Saëns lui-même. Enfin, vous entendrez une musique féérique évoquant la vie minuscule et fourmillante de nos jardins : les fragments symphoniques du Festin de l’Araignée, du compositeur Albert Roussel. ORCHESTRE COLONNE MARIE-CLAUDE BANTIGNY · Violoncelle PIERRE HAMEL · Violon LAURENT GOOSSAERT · Direction Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, Ile-de-France 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris dimanche 10 avril 2022 – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00