Concert symphonique | De la France à l’Espagne Salle Wagram, 21 novembre 2021 16:00, Paris. Dimanche 21 novembre, 16h00 Cat.1 : 30€ | Cat.2 : 18€ | Réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41697-de-la-france-a-l-espagne Vivez l’expérience du symphonique ! Kremski, Fauré, Bizet… KREMSKI Le Grand Yacht Despair FAURÉ Pelléas et Mélisande, op.80 (suite symphonique) BIZET Carmen, suites 1 & 2 Ce concert s’ouvrira avec un des chefs-d’œuvre de la musique française de la fin du XIXe siècle, le Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré, bouleversante musique de scène pour la pièce de Maeterlinck, qui débute près de la fontaine dans laquelle Mélisande a perdu sa couronne… Elle sera suivie par la cantate Le Grand Yacht Despair (texte de Loys Masson) en hommage à son grand compositeur et pianiste Alain Kremski-Petitgirard. Cette cantate lui valut le Premier Grand Prix de Rome en 1962, à vingt-deux ans à peine. En deuxième partie, nous retrouverons un autre Prix de Rome fort précoce, Georges Bizet, dont les Suites symphoniques tirées de Carmen viennent compléter ce programme musical et littéraire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Carmen n’eut aucun succès à sa création, et il fallut attendre après la mort de Bizet pour que l’opéra connaisse finalement le triomphe qu’on lui connaît. C’est son ami Ernest Guiraud qui rassembla toutes les mélodies marquantes de l’opéra sous forme de deux Suites symphoniques. ORCHESTRE COLONNE NICOLAS RIVENQ · Baryton GUILLAUME DUSSAU · Basse TRISTAN PETITGIRARD · Récitant LAURENT PETITGIRARD · Direction Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, Ile-de-France 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris dimanche 21 novembre – 16h00 à 18h00

