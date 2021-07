Paris Salle Wagram Paris Concert symphonique | À la découverte d’un Nouveau Monde Salle Wagram Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert symphonique | À la découverte d’un Nouveau Monde Salle Wagram, 22 mai 2022 16:00, Paris. Dimanche 22 mai 2022, 16h00 Cat.1 : 30€ | Cat.2 : 18€ | Réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41733-a-la-decouverte-d-un-nouveau-monde Vivez l’expérience du symphonique ! Korber, Kodály, Dvorák… KORBER Yehides (création) Obstinario (création) KODÁLY Danses de Marosszék DVOŘÁK Symphonie du Nouveau Monde Cap à l’Ouest… avec la magnifique et monumentale Symphonie du Nouveau Monde, composée après l’émerveillement de Dvořák lors de son séjour en Amérique alors qu’il était directeur du Conservatoire de New-York de 1892 à 1896. En première partie, nous proposerons deux créations du compositeur français d’origine hongroise Olivier Korber : Yehides, courte pièce en forme de marche, et Obstinario, scherzo trépidant adapté pour grand orchestre d’après son premier quatuor à cordes. Nous resterons en Hongrie avec les Danses de Marosszék de Zoltán Kodály, moins connues mais tout aussi entraînantes que ses Danses de Galánta. ORCHESTRE COLONNE MARC KOROVITCH · Direction Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, Ile-de-France 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris dimanche 22 mai 2022 – 16h00 à 18h00

