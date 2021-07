Concert-éveil | Un petit air de Séville Salle Wagram, 21 novembre 2021 10:00, Paris.

Dimanche 21 novembre, 10h00, 11h30 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41694-un-petit-air-de-seville

Les concerts pédagogiques offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l’orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques.

BIZET

Carmen, suites 1 & 2

Carmen est une des œuvres les plus jouées et les plus appréciées au monde : comment Georges Bizet a-t’il réussi ce tour de force musical ? Comment, en seulement quelques notes, ce compositeur vous fait-il ressentir toute la chaleur de l’Espagne et la folie amoureuse de la plus célèbre des bohémiennes ? Laurent Petitgirard vous le fera découvrir avec la malice et la bonhommie qui le caractérisent.

Pendant ce concert, des petites mains (symphoniques ! ) viendront se poser sur la contrebasse. La contrebasse… un jeu d’enfant !

LAURENT PETITGIRARD · Direction

Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, Ile-de-France 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris

