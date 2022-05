Concert-éveil | Pelléas et Mélisande Salle Wagram Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Pelléas et Mélisande Salle Wagram, 11 octobre 2020 10:00, Paris. Dimanche 11 octobre 2020, 10h00, 11h30 Sur place 12€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit) 01 42 33 72 89, reservation@orchestrecolonne.Fr, https://www3.aparteweb.com/awprod/COLONNE/AWCalendar.aspx?INS=COLONNE&CAT=128&FLAG=17424&SECUR2=495552505267797679787869&LNG=FR A la découverte de la musique classique ! FAURÉ

Pelléas et Mélisande

Pavane Ce concert-éveil permettra de découvrir l’univers musical de cet immense compositeur que fut Gabriel Fauré. OEuvre majeure du répertoire symphonique, Pelléas et Mélisande sera dirigée et commentée par le maestro Laurent Petitgirard. LAURENT PETITGIRARD · Direction et Présentation Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris dimanche 11 octobre 2020 – 10h00 à 11h00

dimanche 11 octobre 2020 – 11h30 à 12h30

Détails Heure : 10:00 - 12:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Wagram Adresse 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris Ville Paris lieuville Salle Wagram Paris Departement Paris

Salle Wagram Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert-éveil | Pelléas et Mélisande Salle Wagram 2020-10-11 was last modified: by Concert-éveil | Pelléas et Mélisande Salle Wagram Salle Wagram 11 octobre 2020 10:00 Paris Salle Wagram Paris

Paris Paris