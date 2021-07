Paris Salle Wagram Paris Concert-éveil | Les Aventures de Peer Gynt Salle Wagram Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Les Aventures de Peer Gynt Salle Wagram, 13 février 2022 10:00, Paris. Dimanche 13 février 2022, 10h00, 11h30 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41709-les-aventures-de-peer-gynt Les concerts pédagogiques offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l’orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques. GRIEG Peer Gynt, suites 1 & 2 Venez vivre les aventures trépidantes du jeune fanfaron Peer Gynt qui fuit son village natal sur fond de contes et légendes de Norvège. Pour ce rendez-vous, l’Orchestre Colonne invite une comédienne et un comédien de renom : Nathalie Bienaimé et Frédéric Souterelle. Leurs deux voix, qu’ils ont si souvent prêtées à de nombreux personnages de films d’animation, s’approprieront la pièce de théâtre d’Henrik Ibsen et sur la célèbre musique d’Edvard Grieg vous entraîneront dans un pays imaginaire et fantastique. Au début de ce spectacle, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur l’accordéon. L’accordéon… un jeu d’enfant! ORCHESTRE COLONNE NATHALIE BIENAIMÉ · Comédienne FRÉDÉRIC SOUTERELLE · Comédien MARC KOROVITCH · Direction Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, Ile-de-France 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris dimanche 13 février 2022 – 10h00 à 11h00

