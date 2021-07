Paris Salle Wagram Paris Concert-éveil | Le Rêve Américain Salle Wagram Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Le Rêve Américain Salle Wagram, 22 mai 2022 10:00, Paris Dimanche 22 mai 2022, 10h00, 11h30 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l'AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41730-le-rve-amricain Les concerts pédagogiques offrent l'occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l'orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques. KORBER Yehides (création) Obstinario (création) DVOŘÁK Symphonie du Nouveau Monde La plus célèbre des oeuvres d'Antonín Dvořák! Celui-ci fut tellement frappé par ce «Nouveau Monde» lors de son voyage aux États-Unis qu'il voulut évoquer à travers cette symphonie des thèmes musicaux librement inspirés des chants des peuplades qu'il y rencontra. Nous présenterons également les créations d'Olivier Korber, Yehides et Obstinario, en présence du compositeur lui-même qui présentera et expliquera comment naît sa musique. Pendant ce concert, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur le tuba. Le tuba… un jeu d'enfant ! ORCHESTRE COLONNE MARC KOROVITCH · Direction Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, Ile-de-France 75017 Paris dimanche 22 mai 2022 – 10h00 à 11h00

dimanche 22 mai 2022 – 11h30 à 12h30

