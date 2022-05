Concert-éveil | Le cirque Wagram ? Salle Wagram Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert-éveil | Le cirque Wagram ? Salle Wagram, 15 novembre 2020 10:00, Paris. Dimanche 15 novembre 2020, 10h00, 11h30 Sur place 12€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit) https://www3.aparteweb.com/awprod/COLONNE/AWCalendar.aspx?INS=COLONNE&CAT=129&FLAG=17424&SECUR2=495552505267797679787869&LNG=FR, 01 42 33 72 89, reservation@orchestrecolonne.fr A la découverte de la musique classique ! GOULET · Le Basson fait son cirque

BIZET · Symphonie en ut Instrument plein de ressources largement insoupçonnées, le basson fait son cirque grâce à la magie inventive du compositeur canadien Maxime Goulet. L’oeuvre sera interprétée par Florence Hamel.

Le maestro Jean-Michel Ferran racontera aussi l’incroyable histoire d’une splendide symphonie écrite par un étudiant de dix-sept ans.

Pendant ces spectacles, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur la trompette. La trompette… un jeu d’enfant ! JEAN-MICHEL FERRAN · Direction et Présentation Salle Wagram 39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris dimanche 15 novembre 2020 – 10h00 à 11h00

dimanche 15 novembre 2020 – 11h30 à 12h30

