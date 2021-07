Concert-éveil | Au pays des mille-pattes Salle Wagram, 10 avril 2022 10:00, Paris.

Dimanche 10 avril 2022, 10h00, 11h30 Tarif plein : 12€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41715-au-pays-des-mille-pattes

Les concerts pédagogiques offrent l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde de la musique classique et de l’orchestre symphonique grâce à des explications simples et ludiques.

SATIE (ORCH.DEBUSSY)

Deux Gymnopédies

ROUSSEL

Le Festin de l’Araignée, fragments symphoniques

Il fut un temps où tous les écoliers et les écolières de France pouvaient entendre Le Festin de l’Araignée d’Albert Roussel, à l’époque où la radio trônait au milieu de la classe pour le cours de musique hebdomadaire.

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir faire de nouveau entendre aux plus jeunes cette si belle musique de ballet, qui raconte la vie fascinante des insectes dans un jardin. Nous retrouverons le compositeur en compagnie de son ami Erik Satie et de ses célèbres Gymnopédies.

David Myriam aime raconter des histoires qui font rêver à des mondes utopiques. Il évoque la beauté sensible et fragile des mondes vivants en mettant en scène et en mouvement des grains de sable pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l’environnement.

Au début de ce spectacle, des petites mains (symphoniques !) viendront se poser sur le cor d’harmonie. Le cor d’harmonie… un jeu d’enfant !

ORCHESTRE COLONNE

DAVID MYRIAM · Dessinateur sur sable

LAURENT GOOSSAERT · Direction

