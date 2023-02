Women in Aerospace, Aviation and Space Salle Vinci, 28 février 2023 19:00, Paris.

L’IPSA et l’association IPS’Aero Society vous proposent de suivre le forum « Women in Aerospace, Aviation and Space » Mardi 28 février, 19h00 1

https://www.eventbrite.fr/e/forum-women-in-aerospace-aviation-and-space-tickets-532032101337

L’IPSA et l’association IPS’Aero Society vous proposent de suivre le forum « Women in Aerospace, Aviation and Space » organisé par Royal Aeronautical Society – Paris Branch (RAeS). Un événement animé par Dr Susanne Svensdotte, RAeS Paris Branch Diversity Representative.

L’un des principaux objectifs de la RAeS est d’encourager les femmes à entrer dans les domaines de l’aérospatiale, de l’aviation et de l’espace.

De nombreuses femmes expérimentées et talentueuses parleront de leur motivation à entrer dans ces domaines, ainsi que des défis et des succès qu’elles ont rencontrés au cours de leur carrière.

Salle Vinci 52 Rue Jacques Hillairet 75012 Paris Quartier de Picpus Paris 75012

