Zaz – Organique Tour Salle Pleyel, 28 janvier 2022 20:30, Paris.

28 et 29 janvier 2022 Sur place Sur réservation, de 36€ à 80 € http://www.rwprod.org/en-tournee-zaz, 0892976063

Zaz repart sur la route ! Afin de présenter son nouvel album, qui sortira à l’automne 2021, Zaz vous donne RV pour une tournée baptisée tout naturellement : ORGANIQUE TOUR.

Zaz revient avec son cinquième album à l’automne 2021. Les quatre premiers l’ayant amenée à faire trois tours du Monde, il était temps pour l’artiste de poser ses valises.

Voici donc un disque qu’elle a initié pendant le confinement printanier de 2020. Une solitude forcée mais chérie. Un album peint à bras le cœur, comme autant de tableaux.

Pour ce nouvel album, Zaz a travaillé avec le réalisateur néerlandais REYN (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, …) avec qui elle a pris le temps de donner une teinte particulière à chaque chanson de l’album. D’une voix qu’on ne présente plus, aussi vive qu’émouvante et toujours sur le ton juste. Des textes directs, personnels et intimes, pour une artiste accomplie.

C’est dans ce même esprit que Zaz prépare sa prochaine tournée en revisitant le monde et ses plus somptueuses salles. Des spectacles à taille humaine et à proximité du public. Un retour à l’essentiel pour revivre, le temps d’un concert, l’évidence d’un moment partagé. Une tournée baptisée tout naturellement : ORGANIQUE TOUR.

Les spectateurs pourront à nouveau visiter l’univers et la personnalité unique de l’artiste, découvrir de nouvelles facettes de son art, tous ses sortilèges et retomber sous le charme de ses plus grands succès : Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra … et son dernier tube Imagine.

Un spectacle rare, énergique, positif et généreux, qui nous donne le sourire, « de la joie et de la bonne humeur » et nous rappelle qu’il est bon de voir la vie en rose avec Zaz.

Ce nouveau tour du monde sera à nouveau l’occasion pour ZAZ et son public de croiser le chemin des ONG partenaires de la tournée au travers de son réseau associatif Zazimut, ramenant ainsi une petite touche de vert à la vie en rose.

Après tout, Zaz – de son prénom « Isa » – n’est-elle pas une femme de couleurs vives ?

Site internet RWP : https://www.rwprod.org/zaz

https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production

Salle Pleyel 252 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris

vendredi 28 janvier 2022 – 20h30 à 22h30

samedi 29 janvier 2022 – 20h30 à 22h30