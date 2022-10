LE FLAMENCO À L’HONNEUR POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNEE DU 26 AU 31 DECEMBRE 2022 À PLEYEL Salle Pleyel, 26 décembre 2022 20:00, Paris.

26 – 31 décembre Sur place A partir de 40 € https://www.sallepleyel.com/concerts-spectacles/danse/sara-baras_e904, 01 86 47 68 43

Sara Baras, célèbre danseuse, réalisatrice et chorégraphe, reconnue comme l’une des plus grandes ambassadrices du ballet flamenco dans le monde, présente son nouveau spectacle “Alma” à Pleyel à Paris du 26 au 31 décembre 2022.

Imaginé comme une invitation au rêve, “Alma” est une ode aux danses hispaniques, une étreinte où flamenco et boléro s’entremêlent pour ne former qu’un. Une aventure sans lendemain dans de vagues réminiscences, où les formes et couleurs accompagnent le corps majestueux de la danseuse sur des sonorités impétueuses.

Acclamée par le public et la presse française et internationale, la danseuse a su se réapproprier les codes du flamenco pour s’illustrer aujourd’hui comme l’une des artistes andalouses les plus marquantes de sa génération. Sans compter les nombreuses récompenses reçues tout au long de sa carrière : Prix National de Danse Espagnole 2003, Médaille d’Or d’Andalousie 2004, Prix Olivier 2020 dans sa catégorie “Outstanding Achievement in Dance”, Médaille d’Or 2020 du Mérite des Beaux-Arts.

Pour son nouveau spectacle, l’artiste s’est entourée de danseurs et musiciens ingénieux : Keko Baldomero et Andres Martinez à la guitare, Runio de Pruna et David de Jacoba au chant, Anton Suarez et Manuel Munoz « El Pajaro » aux percussions, ou encore Diego Villegason au saxophone, à l’harmonica et à la flûte.

Sara Baras propose au public français un tryptique inoubliable à découvrir à Pleyel, à l’occasion des fêtes de fin d’année !

Salle Pleyel 252 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris

lundi 26 décembre – 20h00 à 23h30

mardi 27 décembre – 20h00 à 23h30

mercredi 28 décembre – 20h00 à 23h30

jeudi 29 décembre – 20h00 à 23h30

vendredi 30 décembre – 20h00 à 23h30

samedi 31 décembre – 20h00 à 23h30