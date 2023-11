Tom Odell SALLE PLEYEL Catégorie d’Évènement: Paris Tom Odell SALLE PLEYEL, 7 avril 2024, PARIS. Tom Odell SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2024-04-07 à 20:00 (2024-04-07 au ). Tarif : 44.0 à 55.0 euros. ALIAS (PLATESV-R-2021-007029 / PLATESV-R-2021-007030) présente ce concert TOM ODELL Originaire de Chichester, dans le West Sussex, Tom Odell trousse de bien belles mélopées «crossover» au piano qu’il sublime de sa voix savoureuse et légèrement éraillée. Après un concert complet au Trianon en 2022, il viendra présenter son nouvel album lors de sa plus grande tournée européenne qui passera le 7 avril 2024 par la Salle Pleyel. Tom Odell Tom Odell Votre billet est ici SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris 44.0

