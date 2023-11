Loreena McKennitt SALLE PLEYEL, 18 mars 2024, PARIS.

ALIAS (PLATESV-R-2021-007029 PLATESV-R-2021-007030) PRESENTE : ce concert. Quelques mois après avoir annoncé sa tournée à travers le Canada et les États-Unis, l’auteure-compositrice-interprète canadienne primée Loreena McKennitt revient à Paris pour 2 dates exceptionnelles les 17 et 18 mars 2024 à La Salle Pleyel. Pour célébrer les 30 ans de l’album qui l’a propulsée sur la scène internationale “The Visit”, lauréat d’un prix Juno, Loreena McKennitt revient sur la route avec “The Visit : The Definitive Edition”. Le mélange éclectique de pop, de folk et de musique du monde de Loreena McKennitt s’est vendu à plus de 14 millions d’exemplaires dans le monde. Ses enregistrements ont été récompensés par des disques d’or, de platine et de multiplatine dans 15 pays, sur quatre continents. Elle a été nominée deux fois pour un Grammy Award et a remporté deux Juno Awards, ainsi qu’un Billboard International Achievement Award. Elle s’est produite dans certaines des salles de concert les plus respectées et les plus historiques du monde, du Carnegie Hall au célèbre palais de l’Alhambra à Grenade, en Espagne, et devant des dignitaires tels que feu la reine Élisabeth II et Sa Majesté le roi Charles III, ainsi que d’autres chefs d’État. En 2004, McKennitt a été décorée de l’Ordre du Canada et, en 2013, elle a été nommée chevalier de l’Ordre national des arts et des lettres de la République française. Pour cette tournée, Loreena McKennitt sera accompagnée par Caroline Lavelle au violoncelle, Brian Hughes à la guitare, Hugh Marsh au violon et Dudley Phillips à la basse, quatre de ses compagnons musicaux de longue date. Loreena McKennitt Loreena McKennitt

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

