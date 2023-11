Kery James Banlieusard et Fier de Lettres SALLE PLEYEL Catégorie d’Évènement: Paris Kery James Banlieusard et Fier de Lettres SALLE PLEYEL, 10 janvier 2024, PARIS. Kery James Banlieusard et Fier de Lettres SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2024-01-10 à 20:00 (2024-01-10 au ). Tarif : 30.0 à 50.0 euros. Astérios Spectacles (L-R-20-007502 / L-R-20-007503) et 94 SIDE présentent ce concert KERY JAMESBANLIEUSARD ET FIER DE LETTRES « Le 10 Janvier 2024, je livrerai un concert acoustique à la salle Pleyel dans le cadre de ma tournée Banlieusard et fier de « Lettres ». La totalité des fonds générés par ce concert seront utilisés pour le financement de bourses d’études destinées à des jeunes qui rencontrent des difficultés économiques pour aller au bout de leur cursus. Sur scène, je serai accompagné de Nicolas Seguy au clavier, de Pierre Caillot à la percussion ainsi que d’un groupe de chœurs. Un concert intimiste, en place assise où chaque lettre résonne. De nombreux invités me rejoindront sur scène pour interpréter des chansons ou lire des textes poignants. » Kery James Kery James Kery James Votre billet est ici SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris 30.0

