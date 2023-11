Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit + Les Anneaux de Pouvoir en Concert SALLE PLEYEL, 5 janvier 2024, PARIS.

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit + Les Anneaux de Pouvoir en Concert SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 20:00 (2024-01-05 au ). Tarif : 45.5 à 95.0 euros.

STAR ENTERTAINMENT GmbH présente ce concert. LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ET LE HOBBIT + LES ANNEAUX DE POUVOIR EN CONCERT Les hobbits arrivent ! L’univers musical des films de J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, sera interprété par un orchestre symphonique, accompagné d’un chœur et de talentueux solistes. Faites l’expérience live de la musique oscarisée de Howard Shore et de la bande originale de la série Amazon Les Anneaux de Pouvoir. Durant deux heures, vous pourrez découvrir et redécouvrir, la bande son légendaire : les ambiances inquiétantes du Mordor, en passant par l’épouvantable attaque des cavaliers noirs, jusqu’aux douces mélodies elfiques.Réservation PMR : 01 76 49 43 13

Votre billet est ici

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

45.5

EUR45.5.

