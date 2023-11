Lindsey Stirling – Snow Waltz Tour SALLE PLEYEL, 19 décembre 2023, PARIS.

LIVE NATION ( L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert Depuis plus de dix ans, Lindsey Stirling enchante les publics du monde entier en exerçant une certaine magie envoûtante avec son violon électronique, créant un son exquis et audacieusement inventif qui lui est propre. Sur son nouvel album Snow Waltz, la musicienne, compositrice, danseuse et autrice de formation classique se retrouve pleinement dans son élément, partageant une sélection de classiques des fêtes et de chansons originales qui évoquent des émotions intenses grâce à ses arrangements immersifs et à ses mélodies envoûtantes. Son second album de Noël, Snow Waltz, arrive comme une nouvelle invitation singulière dans le canon de la musique de fêtes, prouvant une fois de plus le don extraordinaire de Stirling en tant que conteuse instrumentale. « Sur mon premier album de chant de Noël, j’ai joué des sons de plus traditionnels, comme la musique de big band, mais cette fois, je voulais donner aux chansons un sentiment plus fantaisiste, semblable à celui d’un lutin, qui m’est propre », déclare Stirling. « C’est toujours un défi de mettre sa propre empreinte sur une chanson classique qui a été enregistrée des centaines de fois, et j’ai vraiment adoré expérimenter différentes approches et m’assurer que chaque chanson soit complètement unique à ce que je suis en tant qu’artiste ». Avec cette tournée, Stirling est impatiente de donner vie aux chansons de Snow Waltz sur scène. Connue pour ses prestations scéniques très visuelles, elle a même commencé à conceptualiser de nombreuses facettes de ses prochains spectacles alors qu’elle était en plein processus d’écriture. En insufflant autant de personnalité et d’esprit dans chaque aspect de Snow Waltz, Stirling a rempli sa mission : créer un album de Noël unique en son genre, qui laissera un impact indélébile. « Certaines chansons de Noël me ramènent directement à mon enfance, et beaucoup d’entre elles proviennent d’artistes qui restent fidèles à leur style et font entrer Noël dans leur univers », explique-t-elle. « J’espère que cette musique fera partie des traditions de Noël des gens, qu’elle leur rappellera des souvenirs particuliers et qu’elle les fera durer. ». Lindsey Stirling Lindsey Stirling

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

45.5

EUR45.5.

