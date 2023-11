You & the Night & The Music #20 SALLE PLEYEL Catégorie d’Évènement: Paris You & the Night & The Music #20 SALLE PLEYEL, 11 décembre 2023, PARIS. You & the Night & The Music #20 SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2023-12-11 à 20:00 (2023-12-11 au ). Tarif : 28.0 à 90.0 euros. TSF JAZZ & L’ADAMI avec le soutien de la SACEM ( 2-1120842) présentent ce concert YOU & THE NIGHT & THE MUSIC #20 Le 11 décembre, la soirée JAZZ de l’année revient pour la 20ème fois pour vous proposer, le temps d’un concert de 3h00, le meilleur du Jazz d’aujourd’hui. Les premiers noms seront révélés courant Septembre et nous vous préparons une soirée anniversaire de toute beauté ! Votre billet est ici SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris 28.0

EUR28.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SALLE PLEYEL Adresse 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville SALLE PLEYEL latitude longitude 48.877078827757735;2.30102375313463

SALLE PLEYEL PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/