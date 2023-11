Extreme – Thicker Than Blood Tour SALLE PLEYEL, 7 décembre 2023, PARIS.

Extreme – Thicker Than Blood Tour SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:00 (2023-12-07 au ). Tarif : 35.5 à 74.0 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/L-R-21-13065) présente EXTREMETHICKER THAN BLOOD TOURExtreme, quatuor originaire de Boston, débarque en 1989 avec un premier album éponyme qui pose les bases de son hard rock groovy. Les Titres « Mutha », « Kid Ego » et « Play With Me » deviendront des classiques dans le cœur des fans du groupe… et de ceux de Stranger Things. C’est avec un second album, Pornographitti, qu’Extreme conquiert la planète metal. La virtuosité de Nuno Bettencourt le hisse au summum de la hiérarchie des guitar hero, inspirant une génération entière à débuter la guitare. La personnalité flamboyante et excentrique de Gary Cheronne (chant) assoit le groupe comme une des références des 90’s. « More Than Words », la balade multi platinée fait connaitre le groupe au monde entier et sa performance remarquée lors du Tribute à Freddy Mercury sera unanimement saluée.Waiting for the Punchline en 1995 marquera la fin de la première aventure du groupe. Paul Geary quitte le groupe, Nuno travaille sur sa carrière solo et Gary Cheronne prend le micro au sein de Van Halen le temps d’un album et d’une tournée. Extreme revient en force en 2007, après un break de 10 ans, avec un nouveau batteur, Kevin Figueiredo, issu du projet de Nuno, Population 1.Après un show complet au Bataclan en 2014, pour commémorer les 25 ans de Pornografitti, ainsi qu’un second concert au Bataclan en 2017, Extreme vous donne rendez-vous cette fois-ci à la magnifique Salle Pleyel, le 7 décembre 2023 !Réservations P.M.R. : 01 86 47 68 43 Extreme Extreme

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

