An Evening with Al Pacino – Live on stage SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 90.0 à 450.0 euros.

Arts Live Entertainment présente (L-R-2022-004294/ L-R-2022-004293) ce spectacle. « Je ne suis qu’un acteur qui lutte pour identifier le prochain rôle et quand je l’obtiens, j’essaie de comprendre par quels moyens l’incarner. » AL PACINO Al Pacino revient sur scène à Paris pour une soirée exceptionnelle le 25 avril 2023. C’est dans l’enceinte de la prestigieuse Salle Pleyel que l’acteur a choisi de partager avec le public parisien une vie entièrement consacrée au théâtre et au cinéma. Al Pacino a eu un vrai coup de cœur pour la France et son public lors de ses premières performances au Théâtre de Paris en octobre 2018 à l’invitation de Richard Caillat, Directeur du Théâtre et producteur de spectacles. « Je reviendrai » lui avait-il promis après les 2 shows restés dans les mémoires, et à l’issue d’une rencontre confidentielle avec les élèves du Conservatoire National d’Art Dramatique. Richard Caillat n’a pas oublié cette promesse et 5 ans après, l’artiste de légende revient donc à Paris. À la Salle Pleyel cette fois-ci. « Pour accueillir plus de monde et rester dans un cadre intime » explique le producteur. Al Pacino évoquera ses plus grands rôles au théâtre et ses grandes interprétations au cinéma. Mais aussi son parcours chaotique d’enfant du Bronx aux scènes mythiques de Broadway. « Le théâtre m’a sauvé la vie », dit-il en rappelant ses débuts. Shakespeare tient évidemment une grande place dans sa carrière avec Richard III, Jules César ou Le marchand de Venise, et plus récemment deux reprises de David Mamet : Glengarry Glen Ross et China Doll. Au cinéma, Al Pacino a créé et incarné les personnages les plus mythiques du 7ème art dans plus de quarante films. L’acteur de Scarface, Serpico, Heat, Donnie Brasco, et de la trilogie Godfather, a reçu à plusieurs reprises les plus grandes distinctions : Oscar, Golden Globe, Tony Award, Emmy Award. Ces dernières années, il a croisé la route de deux autres monstres sacrés du cinéma et avec qui il n’avait étrangement jamais travaillé : Quentin Tarantino (Il était une fois à Hollywood) et Martin Scorsese (The Irishman). La soirée du 25 avril s’annonce à nouveau passionnante et passionnée autour des confidences de l’acteur, illustrées par des extraits de films culte ainsi que des images inédites et plus personnelles. Le temps fort de cet événement sera évidemment l’intensité avec laquelle Al Pacino raconte et joue ses anecdotes sur scène, nous réservant toujours de belles surprises et des envolées uniques. De toutes les récompenses, Al Pacino reste sensible à la plus belle des reconnaissances : Le public en « live ». Ce sera à nouveau chose faite le 25 avril, où le public français lui offrira le plus beau des cadeaux d’anniversaire. Informations pratiques :Cet eìveìnement aura lieu en version originale sans sous-titres.Réservation PMR : 01 76 49 43 13 Al Pacino Al Pacino

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

