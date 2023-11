Moon Floyd , Tribute to Pink Floyd – L’expérience Pink Floyd dans Paris Salle Jacques Higelin, 5 avril 2024, PARIS.

Moon Floyd , Tribute to Pink Floyd – L’expérience Pink Floyd dans Paris Salle Jacques Higelin. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:00 (2024-04-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Moon Floyd, groupe Tribute Pink Floyd français, vous convie dans la magnifique salle Jacques Higelin pour un voyage de plus de deux heures dans l’univers de la musique de Pink Floyd. Leur credo : être au plus proche du son et de la voix d’origine pour revivre les émotions incroyables de cette musique d’exception. Le groupe jouera bien sûr les grands classiques (Another Brick In The Wall, Money, Time, Shine On You Crazy Diamond…) mais aussi beaucoup d’autres morceaux choisis du répertoire de ce groupe mythique, à réécouter ou à découvrir. La salle se situe à coté du Marché Saint-Germain Paris 6e, entrée au 4 Rue Félibien. Métro Mabillon ou Odéon. Parking du Marché Saint-Germain, Rue Lobineau. Station Vélib 6022. Les organisateurs vous prient de bien vouloir ne pas faire rentrer de vélo, de trottinette, de poussette, de valise et de sac à dos, ni de nourriture et de boissons dans la salle. Un contrôle des sacs à mains pourra être mis en place selon la réglementation en vigueur au moment du concert. Le bar ne sera pas ouvert. Le concert ne comprendra pas d’entracte, mais seulement deux courtes pauses de quelques minutes. Moon Floyd Moon Floyd

Votre billet est ici

Salle Jacques Higelin PARIS 4 rue félibien Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici