Louis Lortie SALLE GAVEAU, 12 mars 2024, PARIS.

Louis Lortie SALLE GAVEAU. Un spectacle à la date du 2024-03-12 à 20:30 (2024-03-12 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Louis Lortie s’est forgé une réputation internationale de musicien versatile acclamé par la critique pour la fraîcheur et l’individualité de ses interprétations dans le grand répertoire pour piano. Sollicité sur cinq continents depuis plus de trente ans, Louis Lortie se produit avec les orchestres les plus prestigieux et dans les grandes salles de concerts du monde entier. Artiste prolifique, il a produit plus de 45 enregistrements pour Chandos Records qui présentent les piliers de la littérature pour piano. Il est suivi par plus de 300 000 auditeurs mensuellement sur les plateformes de streaming et a généré plus de 6 millions de streams en 2022.PROGRAMMEHommage à Fauré• FAURÉ, Préludes op 103Chacun des 9 préludes est alterné avec les pièces en hommage ci-dessous• ENESCU, Pièce sur le nom de Fauré• RAVEL /GARBAN, Berceuse sur le nom de Fauré• KOECHLIN, Hommage à Gabriel Fauré• LOWELL LIEBERMANN, Hommage à Fauré• ROBERT HELPS, Hommage à Fauré• PAUL LADMIRAULT, Hommage à Gabriel Fauré• LOUIS AUBERT, Esquisse sur le nom de Fauré• FLORENT SCHMITT, Hommage à Gabriel FauréEntracte• FAURÉ, Pavane op 50• FAURÉ, Ballade op 19• FAURÉ, Thème et variations op 73 Louis Lortie

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

