Concert-Inaugural : 1873 Salle Gaveau Paris Dimanche 28 janvier 2024, 16h00

Début : 2024-01-28 16:00

Fin : 2024-01-28 18:00

Revivez 150 ans plus tard l’émotion du dimanche 2 mars 1873… Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 1

Nous sommes le dimanche 2 mars, en 1873. Il fait un peu frais mais, pour l’heure, les Parisiens se précipitent au Théâtre de l’Odéon : Monsieur Edouard Colonne, jeune chef récemment remarqué dans une musique de scène composée par Massenet (Les Erinnyes), donne un concert à la tête d’un orchestre qu’il vient tout juste de fonder. Les esprits s’échauffent, les échanges fusent :

– Le nom de cet orchestre ?

– Le « Concert National » ! (NDLR : quelques mois plus tard, l’orchestre sera renommé « Concerts Colonne »).

– Ah bon… C’est leur tout premier concert ?

– Oui, mon cher. Et avec un programme !… Pensez donc : Monsieur Camille Saint-Saëns viendra lui-même jouer son 2ème concerto. On entendra aussi la Symphonie Romaine d’un certain Felix Mendelssohn… (NDLR : cette symphonie est aujourd’hui connue sous le nom de Symphonie Italienne).

– Vous connaissez aussi Monsieur Bizet ?… On a donné son Arlésienne en novembre dernier… Eh bien, on nous promet une toute nouvelle œuvre de lui ! C’est, parait-il, une Suite d’orchestre dédiée au monde de l’enfance…

Enfin, à 14h, devant une salle comble, Edouard Colonne lève sa baguette, ouvrant une page d’histoire qui perdure depuis 150 ans.

Jean-Claude Casadesus a été timbalier de l’Orchestre Colonne durant près de 10 ans, faisant également là ses premières expériences de chef d’orchestre. Qui d’autre que lui pouvait légitimement faire revivre un tel événement ?

Pour succéder à Saint-Saëns et Pauline Viardot, les talents de Marie-Josèphe Jude et Tatiana Probst s’imposaient naturellement.

BIZET Jeux d’enfants

GUIRAUD Carnaval

SCHUMANN Rêverie

SCHUBERT Le Roi des Aulnes

SAINT-SAËNS Concerto pour piano n°2

MENDELSSOHN Symphonie n°4 « Italienne »

Durée : 1h45 (avec entracte)

DISTRIBUTION

JEAN-CLAUDE CASADESUS · Direction

MARIE-JOSÈPHE JUDE · Piano

TATIANA PROBST · Soprano

