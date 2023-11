Jean-Nicolas Diatkine SALLE GAVEAU, 4 décembre 2023, PARIS.

Jean-Nicolas Diatkine SALLE GAVEAU. Un spectacle à la date du 2023-12-04 à 20:30. Tarif : 27.5 à 49.5 euros.

Jean-Nicolas Diatkine débute ses études musicales à 6 ans. Durant ses années de formation deux rencontres seront déterminantes : Ruth Nye en 1989, professeur à l‘Ecole Yehudi Menuhin et au Royal College of Music, formée par Claudio Arrau ; et Narcis Bonet en 1994, compositeur, élève de Nadia Boulanger. Chopin conseillait à ses élèves d’écouter les chanteurs, Jean-Nicolas Diatkine l’a pris au mot et a choisi de travailler entre 1996 et 2006 comme coach dans l’école de chant d’Yva Barthélémy à Paris. En 2000, il est remarqué par la mezzo-soprano Alicia Nafé et le ténor Zeger Vandersteene qu’il accompagne lors de nombreux récitals en France, Belgique et Espagne.Depuis 1999, il se produit régulièrement en tant que soliste en France et en Belgique, notamment dans le cycle de concerts « Autour du Piano », au Festival de piano « Pianissime », à l’Opéra Bastille, à Gand où le public le désigne comme « meilleure révélation pianistique depuis dix ans »et depuis 2011, il se produit chaque année Salle Gaveau à Paris.En Mai 2017, il fait sa première tournée au Japon (Tokyo, Yamanashi) Jean-Nicolas Diatkine explore dans ses récitals, un vaste éventail d’œuvres pour piano comme les Suites de Haendel, les Préludes de Chostakovitch, la Sonate Appassionata et l’Opus 101 de Beethoven, la dernière Sonate de Schubert D.960, les Études symphoniques de Schumann, ou encore les quatre Ballades de Chopin. Son répertoire comprend également des œuvres rarement jouées de Liszt comme Les Réminiscences de Boccanegra, sans oublier Gaspard de la Nuit de Ravel qui lui a valu les éloges de la critique en Belgique, ( « Une symbiose du lyrisme et de l’architecture », W. van Landeghem ). Son interprétation de Rameau et Debussy n’est pas en reste : « Une redécouverte de Rameau par Debussy : le voyage imaginaire d’un compositeur à la recherche de ses racines originelles, par un immense pianiste qui reste injustement méconnu du grand public. » Thierry Hilleriteau, Le Figaro 2012« On reste saisi par son intelligence musicale; sa figure modeste et humble mais son clavier surpuissant et capable de nuances les plus orfévrées (…) Jean-Nicolas Diatkine est un immense interprète ; son piano murmure et transporte ; sa sensibilité éblouit par sa justesse et sa sincérité. Magistral. »P.A Pham Classiquenews 08/06/22« Une direction musicale conçue avec lucidité, un doigt de dramatisme ou cela est nécessaire, un aspect plus épuré lors de moments de grande introspection, et une imagination orchestrale dotée de toutes les couleurs qu’il est possible de donner à une partition. »Ayrton Desimpelaere Crescendo Magazine 08/06/22« Jean-Nicolas Diatkine, moins apprenti que maître sorcier, interprète ce magnifique et généreux programme pourvu des justes sortilèges. »Jérémie Bigorie Classica 07-08/22 PROGRAMME BEETHOVEN : Sonate No 14 op.27 « Clair de Lune »BEETHOVEN : Six Bagatelles op. 126LISZT : Sonate en si mineurCHOPIN : Sonate en si mineur op. 58 Jean-Nicolas Diatkine

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

